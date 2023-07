Předčasná penze se už nevyplatí

Předčasná penze se zároveň bude víc krátit. Nyní se důchod snižuje za každých 90 dnů před řádným termínem. Do jednoho roku je to o 0,9 % základu pro výpočet důchodu, od jednoho roku do dvou let o 1,2 % a poté o 1,5 %. Nově by to mělo být za každých 90 dnů o 1,5 %.