Na jihu Čech kolabuje pošta, chybějí doručovatelé

Zoufalá situace je například v třítisícové Křemži na Českokrumlovsku nebo v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku. Právu to v pátek potvrdili tamní obyvatelé i starostové.

„Teprve tento týden mi přišlo SIPO a s třítýdenním zpožděním příspěvek na péči na holku. Já už jsem to říkal i na poště a také to urgovali. Prý to není nic neobvyklého,“ zlobil se František Setikovský z Boršova nad Vltavou. Tam nefunguje už několik týdnů pravidelné doručování pošty, a tak si pro doporučené dopisy chodí lidé na místní poštu po výzvách od starosty Jana Zemana (Pro Boršov), který začal situaci řešit. „Jednám s manažery České pošty a také jsem rozeslal přes e-mailové adresy abecední seznam s nevyzvednutými zásilkami místním obyvatelům, na které mám kontakt,“ vysvětlil Zeman.