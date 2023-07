Upřednostňování bohatých, ale i krok směrem k udržitelné ekonomice, komentují ekonomové dotace na opravu domu

„Pokud by totiž Česko peníze na dotace nevyužilo a vyjednalo si odpovídající snížení svých plateb do rozpočtu EU, mohlo docílit snížení výdajů svého rozpočtu. To by bylo v době, kdy vláda říká, že je nutné šetřit třeba na důchodcích, žádoucím a adekvátním krokem i signálem,“ dovysvětlil Novinkám Kovanda.