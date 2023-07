ŽIVĚ: Poslanci by měli finálně hlasovat o změnách ve valorizaci důchodů a předčasných penzích

O změnách Sněmovna jednala několik hodin už minulý týden ve středu a v pátek. Zástupci opozice u řečnického pultíku vystupovali s dlouhými projevy, a tak nakonec koalice zkrátila řadovým poslancům dobu řečnění na dvakrát deset minut. Když v pátek jednání končilo, do rozpravy se jich hlásilo ještě 22.

Podle informací Novinek by ve středu už ale mělo dojít k finálnímu hlasování. Hned ráno by si totiž Sněmovna měla odhlasovat pevné zařazení hlasování o zákonu, ke kterému by mělo dojít ještě před 14. hodinou. Pokud by se tak ale nestalo a jednání se natahovalo, poslanci se k jednání mohou vrátit zase až v pátek.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) jsou navrhované změny v důchodovém systému nutné pro dlouhodobou udržitelnost. Opozice naopak mluví o šetření na penzistech, nebo dokonce o jejich okrádání či ožebračování.

Další ztracený den ve Sněmovně. Poslanci důchody opět nedořešili

„Tento návrh je o tom, jak obrat důchodce o peníze. Vláda, když nastoupila, tak zaútočila na důchodce, nemá je ráda,“ hlásal na plénu opakovaně například šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Opozice podala k novele ve druhém čtení zhruba dvě desítky pozměňovacích návrhů. Předloha čelí také návrhům na zamítnutí, vzhledem k většině vládní koalice v dolní komoře Parlamentu je však nepravděpodobné, že by s tím opozice uspěla.

Změny od září

Naprostá většina vládních změn v penzích by měla být účinná podle představ kabinetu od letošního září. A to kromě jednoho ze čtyř parametrů zpřísnění podmínek pro předčasné důchody, který má vejít v účinnost o rok později. Jde o prodloužení minimální doby hrazení odvodů z 35 na 40 let.

Předčasný důchod by měl být podle novely možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka by se měla krátit víc než dosud a až do řádného termínu penze by se nevalorizovala zásluhová část důchodu.

Při pravidelných lednových valorizacích se penze nyní zvyšují o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by se měl brát v úvahu výhradně růst cen ve spotřebním koši důchodců. Započítávala by se třetina růstu reálných mezd.

Pokud by se ceny zvedly nejméně o pět procent od posledního přidání, měli by důchodci – stejně jako teď při mimořádné valorizaci – dostat víc peněz, ovšem nejdříve od července kalendářního roku.