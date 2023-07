Je to budíček. Musíme zlepšit komunikaci, sypou si lidovci popel na hlavu za nízké preference

„Je to budíček,“ kroutil nad průzkumem hlavou europoslanec a člen předsednictva KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Dlouhodobě říkám, že hlavní témata, která občany České republiky zajímají, jsou bezpečnost a zvládnutá ekonomická situace. Tyto dva hlavní faktory rozhodují o úspěšnosti nebo neúspěšnosti politických stran,“ řekl Novinkám.

„Pokud chceme jako lidovci uspět, musíme přestat hrát témata, která nikoho nezajímají, ale věnovat se skutečným problémům lidí. Na tom musí být postavena i komunikace strany a věrohodní lídři, kteří stranu budou prezentovat,“ dodal.

Lidovci mají problém. A celá vláda s nimi, míní politologové

Podobně nervózní jsou z průzkumu i další členové strany. „Nebudu předstírat, že mne ta čísla nezneklidňují,“ přiznal redakci ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Aktuální výsledek mi samozřejmě nedělá radost,“ řekl redakci i předseda poslaneckého klubu lidovců Aleš Dufek.

„Je to věc, která nepotěšila,“ přidal se opatrně i poslanec Karel Smetana. Některým členům KDU-ČSL se ale dokonce výsledky v průzkumu ani nechtělo komentovat.

Průzkum Medianu pro iDNES ukazuje, že kdyby byly v současné době sněmovní volby, lidovci by získali pouhá dvě procenta hlasů. Méně hlasů přisuzuje už jen straně PRO Jindřicha Rajchla, která má 1,5 procenta.

Naopak více než lidovci by získali Zelení, KSČM, Trikolóra i Přísaha, a to 2,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se nedostala ani SOCDEM se 4 procenty.

Naopak vládní TOP 09 je na 5 procentech, tedy na hranici toho, aby se dostala do dolní komory parlamentu. Volby by podle průzkumu vyhrálo hnutí ANO s 35,5 procenta.

Průzkum ale nezohledňuje to, jak by strany dopadly, kdyby šly do voleb opět v koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).

„Celou situaci vyhodnotíme“

Lidovci z průzkumu chtějí vyvodit důsledky. „Poctivě si celou situaci vyhodnotíme,“ přiznal Dufek. „Budeme se snažit vše co nejrychleji vyhodnotit a zjistit, proč se tak stalo,“ přidal se i poslanec Smetana.

„Aktuální propad preferencí musíme vyhodnotit, k tomu ale musí sloužit více kroků a rozhodnutí než jen průzkumy. Chystáme například ideovou a programovou konferenci, na které budeme řešit budoucnost strany,“ uvedl poslanec Antonín Tesařík.

Lidovci mají v průzkumech špatná čísla už delší dobu. Zatím se ale držela maximálně na třech procentech. Další propad podle nich souvisí s nepopulárními kroky, které v poslední době Sněmovna i vláda řeší.

„Možná to souvisí s naším působením ve vládě, možná s problematickými tématy, která jsme řešili ve Sněmovně. My ale děláme důležitou práci a velké reformy, které jsou nutné a důležité. A je možné, že některé z našich kroků budou nepopulární,“ uvažoval Dufek.

ANO, Piráti a SPD posilují. Lidovci se krčí až za komunisty i Zelenými

„Vzhledem k tomu, jak důležité a nepopulární věci musíme řešit, se dalo předpokládat, že nám v průzkumech nebude přáno. Přestože mě číslo netěší a je to jakýsi zdvižený prst, zdůrazňuji, že se jedná pouze o průzkumy,“ komentoval pro Novinky i poslanec Miroslav Zborovský.

Ve Sněmovně se poslední dobou řeší úprava valorizace penzí a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, jež jako součást důchodové reformy navrhuje šéf strany a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Také poslanci jednali o konsolidačním balíčku, který mimo jiné například zvyšuje daně. Navíc se nedávno otevřelo téma manželství pro všechny, proti kterému někteří lidovci velmi tvrdě vystupovali.

„Kuřecí je kuřecí, hovězí je hovězí a manželství je svazkem muže a ženy,“ hlásil na plénu například lidovecký poslanec Šimon Heller.

Body se tak Jurečka snažil nahnat alespoň zvýšením rodičovského příspěvku o 50 tisíc od příštího roku. Členové KDU-ČSL si také připisují zásluhy za to, že konsolidační balíček neobsahuje spotřební daň na víno.

„Budeme lépe komunikovat“

Nyní lidovci sázejí na to, že čísla v průzkumech vylepší lepší komunikací. „Budeme se snažit vše i mnohem lépe komunikovat,“ zdůraznil nový šéf poslanců Dufek.

Podobně mluví i předseda strany Jurečka. „Musíme zlepšit komunikaci, to je naprosto jasné,“ uznal.

Podle poslance Zborovského musí strana vedle komunikace své kroky i lépe vysvětlovat. „Věřím, že lidé za dva roky naši práci ocení,“ podotkl.

Zároveň se lidovci uklidňují slovy, že „jediným skutečným průzkumem jsou volby“. Sněmovní budou až za více než dva roky, tedy na podzim roku 2025.

„Děláme důležitou práci, klíčové reformy, které jsou nutné a prospěšné, pokud vážně myslíme i na budoucí generace,“ hájil kroky své strany Jurečka Novinkám.

„Přicházíme s konkrétními kroky a opatřeními na podporu rodičů a rodin. Výrazně se snažíme zlepšit komunikaci i témat z oblasti zemědělství včetně komunikace se zemědělskou veřejností. I toto by mělo mít pozitivní vliv na další vývoj preferencí,“ věří i ministr Výborný.

Lidovci už ve Sněmovně jednou chyběli

Na to, že lidovcům v budoucích průzkumech pomůže práce jejich ministrů, spoléhá i šéf resortu životního prostředí a místopředseda partaje Petr Hladík.

„Ať už je to ochrana vody, pudy, zálohování PET lahví a plechovek, nebo pomoc občanům, aby dokázali uspořit na energiích,“ vyjmenoval redakci.

Strana KDU-ČSL ze Sněmovny už jednou vypadla, a to po volbách v roce 2010. Během tří let se ji novému předsedovi Pavlu Bělobrádkovi podařilo konsolidovat a v roce 2013 následoval návrat do poslaneckých lavic.

Lidovci mají v současné době ve Sněmovně 23 poslanců. Na starost mají tři ministerstva. Na podzim chystají velkou konferenci, kde chtějí udělat několik výraznějších změn. Symbolem by mohla být i změna názvu strany.