Česká armáda vyšle další vojáky blíže k hranicím Ruska

„Jsou tam armády soukromého a polosoukromého charakteru, situace se může kdykoliv změnit v nestabilitu, což může být extrémně nebezpečné. Je potřeba to nepodceňovat,“ řekl Fiala na dotaz Práva, zda česká vláda zvažuje český kontingent posílit. „Posilování východního křídla je správnou odpovědí na ruské nebezpečí,“ dodal.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka sdělil, že armáda už do centrály NATO poslala návrh, kolika vojáky je Česko schopno přispět. „Síly, které tam byly dřív, sloužily spíš k odstrašení. Teď by měly posílit obrannou kapacitu,“ řekl Řehka. Kolik to bude, nechtěl spekulovat.