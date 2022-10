Černochová: Hrozí ruské sabotáže, posílíme ostrahu objektů

Dopad na český zbrojní průmysl bude mít podle Černochové i úterní výbuch v bulharské zbrojovce kvůli výrobě součástek do dělostřelecké munice.

„Je to cíl ze strany Ruska, oslabovat zbrojní průmysl v zemích, které pomáhají Ukrajině, a nemělo by to zůstat bez odezvy, a proto myslím, že zvýšené ostrahy objektů jsou naší povinností,“ řekla Černochová.