Blažek si sype popel na hlavu kvůli setkání s Nejedlým: Omlouvám se všem, kterých se dotklo

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) si sype popel na hlavu kvůli středečnímu setkání s bývalým poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. V pondělním vyjádření zaslaném novinářům uvádí, že se omlouvá všem, kterých se dotklo. Premiér Petr Fiala (ODS) před tím uvedl, že pokud by byla schůzka plánovaná, bylo by to na odchod ministra z vlády.

Foto: Petr Horník, Právo Premiér Petr Fiala s ministrem Pavlem Blažkem