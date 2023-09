Soudce, který naštval Blažka, míří v justici výš

Nastoupit by měl na začátku příštího roku. „Dočasné přidělení doktora Dufka ke krajskému soudu je skutečně plánováno, a to za účelem zajištění řádného výkonu soudnictví na trestním úseku, souvisí to se skutečností, že jeden ze soudců odvolacího úseku letos dovrší 70 let věku, a ke konci roku mu tak funkce soudce zanikne,“ potvrdila mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.