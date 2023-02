ANO hodnotí Babišovu neúspěšnou kandidaturu na prezidenta

Do sálu dolní komory dorazil v úterý odpoledne na řádnou schůzi, po třech a půl hodinách po schválení programu ale zase odešel. S novináři, kteří na něj čekali před sálem, nemluvil. „Teď je tady. A to je pozitivní zpráva. Doufám, že zůstane,“ komentovala Babišovu účast ve Sněmovně šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Ta už několikrát zopakovala, že si přeje, aby její šéf poslancem zůstal. Podobně mluví i první místopředseda ANO Karel Havlíček. „Domnívám se, že je lepší, když předseda největší strany zůstane i členem Sněmovny. Nemůžu říct, že by nedávalo smysl, kdyby odešel, všechno se dá zvládnout. Ale myslím si, že to je lepší i pro politická vyjednávání, pro přesvědčování voličů, oponentů a tak dále,“ řekl Novinkám Havlíček.

ANO by ztrátou Babiše přišlo i o jedno přednostní právo ze čtyř, kterými disponují šéfové stran, poslaneckých klubů nebo místopředsedové Sněmovny a ministři. To je podle Havlíčka „menší problém“.

Mluví se také o tom, že když Babiš ze Sněmovny odejde, dá si pauzu a vrátí se před dalšími volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2025 jako „spasitel“. Zdroj z jeho blízkého okolí v úterý Novinkám řekl, že by to dávalo smysl, protože lidé rychle zapomínají, mají rádi příběhy a věří, že by další volby pro ANO mohly být vítězné.