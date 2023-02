Babišův plán: poslanec do jara, zklidnit ANO a rozjet kampaň

Mezitím chce zklidnit řady ANO a pak se znovu pustit do kampaně, neboť už za rok budou eurovolby a volby krajské i senátní.

Zároveň si chce připravit prvního místopředsedu ANO Karla Havlíčka jako potenciálního lídra pro sněmovní volby 2025, aby si hnutí rozšířilo koaliční potenciál. Babiš by v zájmu toho ukročil stranou a možná by se stal čestným předsedou ANO.

„Byť se v předsedovi bije chuť všeho nechat a jít na odpočinek, převažuje v něm respekt ke 2,4 milionu hlasů ve volbách i k členům ANO. Měl by pocit, že zradil své voliče v boji proti pětikoaliční vládě, proto zatím zůstane v čele ANO i ve Sněmovně,“ řekl Právu zdroj.

„Poté, možná na jaře, se může vzdát poslaneckého mandátu, soustředit se na voliče v regionech a na konsolidaci ANO, jehož zůstane šéfem,“ sdělil Právu zdroj. Podle něj by Babiš sice zůstal před volbami 2025 nejviditelnější tváří hnutí, ale kandidátem na příštího premiéra by mohl být první místopředseda ANO a místopředseda Sněmovny Havlíček, který je spolu s šéfkou poslanců ANO Alenou Schillerovou po Babišovi nejznámější tváří hnutí.

„Důležité je mít koaliční potenciál, proto by Karel Havlíček byl předsedou stínové vlády, Alena Schillerová by dál vedla poslanecký klub ANO,“ dodal zdroj z ANO.

Schillerová hýřila optimismem a novinářům říkala, že Babiš jistě ve Sněmovně zůstane. „Teď je tady. A to je pozitivní zpráva. Doufám, že ve Sněmovně zůstane,“ řekla.

Babiš loni do Sněmovny nechodil, protože objížděl republiku s karavanem. Dělal nejdříve kampaň před komunálními a senátními volbami, poté kampaň prezidentskou.

Schillerová se nebojí, že by Babiš znovu tolik absentoval. „Jak znám jeho zodpovědný přístup, tak pokud se rozhodne zůstat, tak bude do Sněmovny chodit,“ řekla.

Havlíček nechtěl o Babišově dalším angažmá spekulovat, ale na rozdíl od minulých dnů působil, že už ví, jak se Babiš roz­hodl. „Domnívám se, že je lepší, když předseda největší strany zůstane i členem Sněmovny. Nemohu říct, že by nedávalo smysl, kdyby odešel, všechno se dá zvládnout. Ale myslím si, že to je lepší i pro politická vyjednávání, pro přesvědčování voličů, oponentů a tak dále,“ řekl Havlíček.

Také poslanec ANO Aleš Juchelka počítá, že Babiš neodejde, protože by to hnutí ANO oslabilo ve sněmovní diskusi. Každý předseda strany nebo hnutí má stejně jako předseda klubu přednostní právo vystupovat.

„Už teď je pětikoalice v přesile, my máme dva přednostní hlasy a oni deset, a to nepočítám místopředsedy Sněmovny a ministry, kteří mají přednostní právo také,“ řekl Právu Juchelka.

Mezi poslanci ANO ale v úterý bublala nespokojenost, protože sami nevěděli, co Babiš udělá. „S ním je to jako na houpačce, v jednu hodinu říká, že odejde, ale ve čtyři je všechno jinak,“ řekl Právu jeden z poslanců.

Babiš sám po prohrané volbě řekl: „Zkuste žít bez Babiše, přestaňte ráno vstávat s nenávistí k Babišovi a večer usínat.“ Na dotaz, zda skončí ve Sněmovně, tehdy neodpověděl. V jediném rozhovoru, a to pro MF Dnes, řekl, že se chce politicky angažovat, ale už jiným způsobem. „Neříkám, že budu kandidovat na premiéra. Pro hnutí můžu dělat třeba kampaně, můžu jezdit za lidmi do regionů,“ poznamenal Babiš.

Schillerová je podle svých slov zvědavá, co Vondrák bude na předsednictvu říkat. „Rozhodně nebudu nic vzkazovat do médií, nejsem Vondrák v sukni. Ale byl to podraz, za tím si stojím,“ podotkla.