20 miliard je málo. Úspory budou muset být letos vyšší, míní Skopeček

„Můj osobní odhad je, že úspory budou muset být víc než 20 miliard korun. Nechci střílet od boku, ale naznačil jsem, kam to směřuje. Myslím si, že 20 miliard nedokáže ten rozpočet spravit a bude se muset sáhnout hlouběji do těch úspor,“ prohlásil v nedělní diskusi na CNN Prima News Skopeček s tím, že on bude první, kdo bude škrty veřejně hájit, přestože to nebude populární.

Schválených schodek státního rozpočtu pro letošní rok počítá s deficitem 295 miliard, na konci května se však rekordně prohloubil na 271 miliard, což je nejhorší deficit za prvních pět měsíců od vzniku České republiky. Právě v návaznosti na to ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že kromě plánovaných kroků, které mají stabilizovat veřejné finance a snižovat rozpočtové schodky, se letos bude muset ušetřit 20 miliard. Spořit by se mělo na provozu státu, dotacích či investicích.

„Nemůžeme si dovolit letošní schodek odškrtnout tak, že ho necháme spadnout do nějakých drastických deficitů. Bez zdravějších veřejných financí tato země nemá na to, aby fungovala standardně a rozvíjela se,“ míní Skopeček. Kdyby se k úsporám nepřistoupilo, státní rozpočet by se podle něj na konci letoška propadl do deficitu ve výši 400 miliard korun.

Slova Skopečka nepřímo ocenil jeho protivník v nedělní Partii místopředseda opozičního hnutí ANO a stínový premiér Karel Havlíček. „Určitě trpíte jako zvíře. Jste z mého pohledu možná jediný z politiků pětikoalice, který si dokáže spočítat, jaký průšvih se na nás valí,“ prohlásil.

Havlíček tvrdě kritizoval Stanjuru

Následně se pustil do tvrdé kritiky vlády, ale primárně šéfa státní kasy Stanjury, že za současné prohlubování schodku může údajná nekompetentnost a jím špatně připravený rozpočet, který nereflektoval realitu.

„Vládu v tuto chvíli, konkrétně ministra financí, kterého považuji za totálního ekonomického diletanta, dobíhají tři věci – lži, švindly a nekompetentnost. Pan ministr velmi dobře věděl – v době, kdy se rozpočet sestavoval –, že dát si do rozpočtu 50 miliard korun příjmů z modernizačního fondu, což jsou emisní povolenky, je úplný nesmysl. Je to nerealistické a technicky v zásadně nemožné. Dal si to tam – a jak to dopadlo, nebude je mít,“ strhal Stanjuru Havlíček.

Připomněl také například to, že v rozpočtu nebyly vyčleněny žádné peníze na valorizace. „V rozpočtu mělo být minimálně 15 miliard na valorizace. Věděl, že se bude valorizovat, i když se nevědělo o kolik. Nedal to tam,“ pokračoval Havlíček.

„Vidíme, že ten problém musel nastat. Ten průšvih je nezastavitelný a přiznejte si, že jste to totálně pohnojili. Rozpočet se má připravovat jako konzervativní. Nadhodnotili jste příjmy,“ uzavřel opoziční politik.

Skopeček připomněl, že plnění rozpočtu ve druhém pololetí bude podle něj lepší než tomu bylo v tom prvním, což by mělo také pomoci zpomalit prohlubování schodku deficitu.