Vojna, Památník utrpení: Nějak takhle si většina z nás představuje peklo

V táboře živořili především političtí vězni komunistického režimu, kteří těžili uranovou rudu pro „sovětského bratra“. Když v roce 1992, tři roky po pádu totality, bývalý vězeňský tábor navštívil tehdejší prezident Václav Havel, zavedl ho jeden z členů jeho doprovodu a někdejší politický vězeň z Vojny František Zahrádka do tzv. bunkru.

V podzemní betonové kobce velké necelých dvanáct metrů čtverečních se na holé zemi v nepředstavitelných hygienických podmínkách – bez oken, topení, sociálního zařízení – tísnilo i čtyřicet muklů, jak se jim říkalo. Byli to muži určení k likvidaci. Šlo převážně o oběti politických procesů po komunistickém převratu v únoru 1948.

Hrůzu, kterou nechal vybudovat tehdejší velitel lágru, nakonec zakázala inspekce jeho nadřízených soudruhů, byť se jinak s politickými vězni nemazala. A když to Havel viděl, řekl, že tohle místo a celý tábor musí být zachovány jako muzeum a varovné memento pro příští generace.

„Jeden čas v táboře žilo více než 1900 vězňů. V letech 1947–1949 sloužilo zařízení pro německé válečné zajatce, v rozmezí let 1949–1951 jako tábor nucených prací a poté jako věznice pro nepřátele komunistického režimu, a to až do roku 1961. Souběžně s ním existovalo od roku 1953 obdobné vězeňské zařízení na nedalekém Bytízu. V provozu je dodnes, i když nyní na jiné bázi,“ vypráví Josef Velfl, ředitel Hornického muzea v Příbrami, pod které Vojna patří.