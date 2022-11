Česká vesnice v Kouřimi: Pohled do historie i vzpomínky na dětství

Na parkoviště u muzea vás dovedou směrovky a pak už je to jen pár desítek metrů ke krásným roubeným chalupám, statkům či stodolám. Každá stavba je originál, mimořádná svým zevnějškem a zejména interiérem. Uvědomíte si, že trochu jinak se žilo v Posázaví, Polabí, na Benešovsku, v podhůří Brd nebo kolem Berounky.

Děti koukají, co ta obrovská skříň dokázala, jak mohla mlátit obilí, vy, dříve narození, si možná vzpomenete na dětství u dědy a babičky, kteří vás odháněli od rachotící mlátičky, a na to, že zážitkem bylo postavit se na velkou váhu. Dědeček sundal pár závaží, protože ani tři jste nevážili tolik, co pytel pšenice…