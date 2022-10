Zahraniční lyžovačka letos podraží

Podle listu Kurier hoteliéři v rakouských lyžařských resortech plánují proti minulé zimě zvednout ceny o 20 procent, u skipasů se očekává zdražení o osm až 11 procent. Podobně to vypadá v Itálii, kde se ohlášená zdražení u jednodenních skipasů pohybují od šesti do 13 procent.

Podle mluvčího cestovní kanceláře Nev-Dama Jana Bezděka zatím hoteliéři v Rakousku zdražili jen o jednotky procent. „Na začátku se budou držet, výraznější zdražení čekám, až se naplno rozběhne sezona, až jim dorazí účty za energie. Last minute se asi letos nebude moc vyplácet,“ soudí Bezděk.

Lyžovat se nejezdí ale jen do Alp. Například CK České kormidlo vedle zájezdů do oblíbených italských středisek, jako jsou Paganella, Civetta, Aprica, Bormio nebo Tre Cime v Dolomitech, nabídne v zimě autobusové balíčky se skipasem do Slovinska či bulharského Banska.