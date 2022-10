Italské skiareály chystají zdražování, některé možná vůbec neotevřou

Ohlášená zdražení u jednodenních skipasů se pohybují od šesti do 13 procent. Průměrně by se cena jednodenní vstupenky měla zvýšit o zhruba deset procent.

Podle předsedkyně sdružení provozovatelů vleků a lanovek (ANEF) Valerie Ghezziové se náklady na energie meziročně ztrojnásobily. „Nárůst v takové šíři a míře není možné přenést na uživatele, to by všichni utekli,“ řekla Ghezziová televizní stanici Rai 3. Podle ní se zdražení bude pohybovat v rozmezí pět až 12 procent.

Některé areály uvažují, že vleky a lanovky vůbec nespustí. Toto rozhodnutí oznámil například menší lyžařský areál Panarotta, který se nachází nedaleko od Tridentu. Podle vedení areálu by zahájení sezony za stávajících podmínek bylo „skokem do neznáma“. „Navíc není ani jisté, že letos bude přírodní sníh,“ uvedl šéf firmy Panarotta 2002, která provozuje areál, Matteo Anderle. Podle agentury AGI pak větší areály zvažují, že by otevřely jen vleky s vysokou návštěvností a ty ostatní by zastavily.