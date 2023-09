Proměnlivá tvář hortenzie Limelight

Její formy jsou střídmé, barvy jasné, aniž by byly křiklavé, a na to, jak bohatě kvete, vede skromný život. Stejně jako trojpuk či pustoryl, s nimiž sdílí čeleď hortenziovitých, najde využití všude možně, nehledě na zahradní styl.

Senzací – stále překvapivou a vždy udivující – jsou měňavé květy. Sdružují se v kónických, až 30 cm dlouhých latách tlustých na dvě pěsti a hustých jako beránčí srst. Jen hrstka květů je plodná. Jsou to ty prťavé, očím utajené. Hmyz si k nim cestu přesto najde. Vede skrz květy jalové, zdůrazněné límcem ze čtyř listenů. Co barev za sezonu vystřídají!

Po rozvití mají zelenkavý odstín žňovek, načež chvátají, aby zbělaly. Bílá přechází v nažloutlou – kdyby měla příchuť, chutnala by nejspíš jako kyselý drops. Tou dobou využívá květy ke kamufláži pavoučí lovec běžník kopretinový. Devátý měsíc obkresluje listeny růžovou linkou a v říjnu už se květenství tváří jako chomáč cukrové vaty. Po šimonských chladnech nastupuje béžová, neklamný projev usychání. To si ve finále prosadí barvu kapučína se skořicí.

Ať keř vysadíme do záhonu, do ostrůvku k jiným keřům, do živého plotu, do nádoby, či kamsi do ústraní, stane se centrem pozornosti. Kvůli květům, jimiž se zdobí od půlky července až do Dušiček a po uschnutí dál celou zimu, i kvůli velikosti. Pořízka s výškou okolo 2 m a přibližně stejnou šířkou, které dosahuje zhruba po čtyřech letech, nelze přehlédnout.