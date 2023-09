Trvalky s mírami XXL v záhonech zaujmou

Jak krásně kvete sadec a kolik motýlů přitahuje! Hned s ním do obruby, vždyť sahá sotva ke kolenům. Jenže v dalším roce nevinně vyhlížející sazenička vyhání stonky vysoké jako májky a o pár let později už si motýly ověnčené houští bují na půlce záhonu. Goliášů mezi trvalkami je víc. Když to o nich budeme vědět, nezaskočí nás, ba spíš ohromí.