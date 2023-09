Vysněná zahrada pod břízou

Manželé snili o venkovské zahradě dávno předtím, než usedlost s přilehlými pastvinami koupili. Ten sen se jim do puntíku vyplnil. Měli k tomu přímo ideální podmínky – klid, úrodnou půdu, studnu plnou vody… Ale žádné zkušenosti. Do všeho skočili po hlavě a místo dlouhého rozumování naslouchali srdci. A tak tu dnes vládne dobře plánovaný chaos.

Děláme, co nás baví

Už v předzahrádce, kde se pod vínovou rují vlní moře ostřic a kapradí, člověku vrtá hlavou, jak to tihle pěstitelští zelenáči dokázali. Na všech stranách něco bují, kvete, poletuje, a vůbec se raduje z pohody vrcholného léta. Možná, že se už se zelenými prstíky narodili. Ve skutečnosti dělá Vanessa s Johnem prostě jen to, co je baví. Pak jde všecko pěkně od ruky. Během prvních osmi let prodávali na zdejším tržišti zeleninu a kytky vypěstované ve fóliovníku za domem. Většinu vydělaných peněz obratem vložili zpátky do zahrady.

Už z prvotních plánů, načrtnutých halabala na papíře, bylo zřejmé, že na velkorysém pozemku bude rují, bříz, javorů, vrb, jeřábů a kdovíjakých ještě dřevin jako máku, že se tu zaleskne rybniční hladina a každý podzim dozraje úroda v sadu vroubeném lískovými keři. Nechybí zde ani uhlazený trávníček na kroket, dvorek ovoněný bylinkami a na půl tuctu náladových zátiší s pohodlnými křesly, lehátky a lavicemi.

Plamenky ohromí svými květy a božskou vůní

Nic proti pravidlům. Ale…

Různorodé trvalky kmitají ve větru sem tam a rozostřují ostře řezané kraje trávníku, na kterém jako kuželky stojí tvarované buky podsázené bohyškami. Hustý pažit zakončuje přísná linka tisového plotu s průstřihem akorát tak velkým, aby se jím dalo projít k domu, který svýma skleněnýma očima pokukuje po břízce s kmenem bílým jako růže šplhající po cihlové fasádě. Do jejich ovocné vůně se míchá sladkost záhonových floxů.

Na schodišti, které z boční strany domu vede do podkroví, září z terakotových květináčů růžové muškáty. V sadu pod lískami se popelí plymutky a sasexky. Aniž by to slepičky s ohnivými hřebínky tušily, jsou cennou součástí domácké atmosféry.

Je jasné, že pravidla venkovské idyly majitelé bravurně ovládají a můžou je porušovat, aniž by kouzlo vyprchalo. Nikdo by tu nečekal meditační koutek, natož ve stylu střízlivého minimalismu, a přesto do konceptu zahrady perfektně zapadá. Jde o partii skrytou mezi stříhanými stěnami z habrů. Pod nohama chrastí štěrk, do toho pobrukuje vodopád a ševelí metlice a třtiny. Geometrický návrh úzkých bazénků a vyvýšených záhonů odkoukal John z časopisu. Oči si tu náramně odpočinou od pestrosti ve zbytku zahrady.

Sympatický chaos

Vedle purpurového rdesna si lebedí vysokánské lebedy. Mezi nimi ledabyle proplouvají pcháče a šarlatovými květy prošlehávají křešiny neboli montbrécie. Oranžové zápleváky se přou se zlatobýly, komu sluší víc fialová barva hvězdnic, do jejichž úborů bez ustání přistávají včely.

Živo je i nad marulkou. Hmyzímu hemžení přihlíží pelyněk v barvě stříbra. Opodál se ježatí plody na kuriózní ostřici Grayově, která svorně žije v propletenci s řimbabou. Nad tím vším se natřásají ozdobnice, kavyly a další trávy okrasné hodnoty. Sympatického chaosu se účastní plevelné máky, šťovíky a hluchavky, které sem občas zabloudí. Nikdo je nevyhání, mají tady klid k neomezenému rozrůstání.

Foto: Adéla Mclintock, Právo +1

Také rozsévač kontryhel se činí. Rozpíná se na patiu, lemuje pěšiny. Ty jsou rovné jako napjatá nit, aby se člověk s kolečkem plným hnoje nekroutil jako had a při procházce se místo pod nohy díval kolem sebe. Bylo by škoda minout bez povšimnutí skotačící lišku umotanou z králičího pletiva, proutěného čápa civícího na rybníček nebo třeba z kamene vytesanou nahotinku, která kyprými tvary oživuje strohost formálního zákoutí. Kdo se umí dívat, má o čem snít. A kdo má sny, může si je plnit. Stejně jako Vanessa s Johnem.