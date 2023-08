Co všechno dokáže povrch z kamínků

Pro běžné úpravy je ideální zrnitost od 5 do 30 mm. Barevnost vychází z druhu horniny. Ta mění výraz podle počasí. Za sucha je matná, pobledlá. Po dešti se leskne, jako by vypadla z plechovky laku, a na povrch vyplouvají netušené odstíny. Béžovou střídá karamelová, z růžové je ostružinová, šedá tmavne do ebenové černě.