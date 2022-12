Zajímavá přístavba domu má pohyblivou fasádu

Architekti projekt nazvali Well tempered house, tedy Dobře temperovaný dům, a míní tím, že v nově přistavěné části lze dobře regulovat míru osvětlení zvenčí, míru prohřátí slunečními paprsky, míru soukromí i míru výhledu ven.

Toho všeho dosáhli pomocí posuvného kovového panelu, který umístili na plasticky výraznou cihlovou zeď nově přistavěné části domu. Zeď směřuje do ulice a je na severní straně (což je na jižní polokouli směr, odkud přichází nejvíce slunečního světla během roku).

Bylo zřejmé, že stínicí prvek, který by měl na zdi vzniknout, nesmí příliš vyčnívat do ulice, zároveň musí být řešen jednoduše a ani manipulace s ním by neměla ohrožovat kolemjdoucí. Posuvný tenký panel z perforovaného kovu se proto ukázal být ideálním řešením nejenom z praktického hlediska, ale i toho estetického.