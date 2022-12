Díky přístavbě získali majitelé nový obývací pokoj s kuchyní

Majitelé malého bytu s celkovou plochou 54 m2 rozdělenou do přízemí a sníženého přízemí si přáli zvětšit jeho spodní část, kde by byl obývací pokoj a kuchyň. Tím by vznikl hezký centrální prostor jejich domova a navíc tím, že jediný směr, jímž bylo možné byt rozšiřovat, byla zahrada za domem, nabízela se možnost tento prostor hezky provázat i s ní.

Při rekonstrukci původní části bytu zůstala většina funkčních zón zachována na svých místech. Většina vnitřních příček však byla odstraněna. Půdorys je nyní propojen kolem mosazí opláštěného úložného prostoru, do kterého je vloženo schodiště vedoucí do ložnice v horním patře.

„Opakující se kruhové tvary použité v různých měřítkách vycházejí z detailu oblouku obklopujícího okno v průčelí, jež je dědictvím z éry krále Jiřího. Oříškem bylo zakotvit je do projektu a dosáhnout velkorysé a nadčasové jednoduchosti. Cílem bylo vnést do půdorysu jasnost a rozšířit možnost vnímat prostor bytu až za jeho hranice. Začali jsme s bytem, jenž byl napůl zanořený do podzemí se stropem tak nízkým, že jej člověk mohl čistit ze země, a začali jsme s půdorysem tak rozděleným, že interakce mezi jeho částmi nebyla skoro možná. Chtěli jsme vytvořit světlé a velkorysé místo, jež by vybízelo k pořádání shromáždění a bylo by oslavou každodenního života,“ říká Aurore Baulierová, šéfka architektonického studia.