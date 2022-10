To, co bylo původně jen okrasou, nyní manželům v důchodu pomáhá šetřit peníze za vytápění

Kdyby ale před léty šlo všechno tak, jak si dnes již oba důchodci přáli, nebylo by co fotit a obdivovat. A především, patrně by jejich účty za energie byly v zimě vyšší. Jejich původním plánem po nastěhování do domu totiž bylo bujný porost loubince pětilistého, jak se psí víno správně jmenuje, zlikvidovat, dům důkladně očistit od zbytků a nechat jej vyhlížet do ulice stejně „obnažený“, jako okolní domy.