Rodinný dvojdům pro surfaře

Architektovi je blízká filozofie Ericha Fromma, který v knize Mít, nebo být rozlišuje dvě skupiny lidí. Jedna má potřebu věci vlastnit a pak má často méně času a prostředků na to, aby svůj život pořádně žila, zatímco ta druhá se soustřeďuje na to, aby život žila a dělala to, co ji baví. Převedeno do architektonické praxe, dobře navržený menší dům znamená menší finanční investici, méně starostí s údržbou, menší provozní náklady a v neposlední řadě méně stresu.