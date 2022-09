Rodinný dům ve spojení s přírodou. Stromy a dřeviny jsou tu hlavním prvkem

Jednotlivé funkční zóny, ať již je to obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, nebo ložnice či koupelna, jsou rozloženy okolo něj a všechny propojuje koridor.

Přáním majitelů bylo mít domov co nejvíce vizuálně provázaný s okolní přírodou, architekti splnili i toto přání, zároveň ale mysleli i na jejich soukromí.

V tomto ekvádorském domě jsou použity modernější materiály. Zdi tvoří prefabrikované moduly, jež jsou ohraničeny dřevěnými trámy s průřezem ve tvaru kříže. Do nich je pak vložena mříž z drobnějších trámků (rovněž s průřezem do kříže) s mezerami vyplněnými tabulemi skla. Šířka svislých pásů je přitom 1,22 m, což umožnilo vložit do modulů i dveře a okna.