Na první pohled cihlový dům je ve skutečnosti první dřevěnou výškovou stavbou ve městě

Dům lze objevit na newyorské adrese 670 Union Street a svým cihlovým sousedům se podobá, jak jen to lze. Kdo ale vstoupí dovnitř, zjistí, že co se zdálo zvenčí jako jisté, uvnitř vůbec neplatí. Narazí na přiznané části dřevěné konstrukce.

„Je postaven ze dřeva, což je pro šestipodlažní budovu, jako je tato, velmi neobvyklé. Normálně by totiž byla postavena z betonu nebo oceli. Dřevo je ale obnovitelný zdroj. Jako alternativa k betonu nebo oceli je to krásný materiál, který vytváří neuvěřitelné prostory k bydlení, navíc je to udržitelný způsob výstavby,“ vysvětluje architekt důvody, proč se rozhodl navrhnout dům právě ze dřeva.