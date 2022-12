Rodinný domek s výhledem na fotbalové hřiště má příhodný název - Tribuna

Zapuštění stavby do terénu umožnilo vytvořit malé údolí v oblasti jižní terasy. To odstiňuje ruch okolního provozu a znemožňuje pohled ze sousední komunikace do soukromé části zahrady a zajímavého interiéru. Na severní straně stavby je základní objem vykrojen, aby měli obyvatelé domu z prosklené části hlavního obytného prostoru výhled na centrum obce a kostel.