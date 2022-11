Navštívili jsme dům roku 2022. Je střídmý a jednoduchý, oživující prvky skrývá v detailech

„Šli jsme tady ve Svinech na procházku a zrovna na Kozím plácku jsme objevili dům na prodej. To bylo místo, kde máme dnes obývák s kuchyní. Byl to jen takový malý domeček s dvorkem,“ uvádí povídání architektka a zároveň majitelka domu Barbora Weinzettlová.

Dům tehdy nakonec koupili, ale protože i přes dva roky usilovného přemýšlení nepřišli na to, jak by se tam mohlo vejít vše, co si oba s manželem představovali, přikoupili ještě vedlejší nemovitost. Spojením dvou sousedních domů pak vzniklo pohodlné rodinné bydlení.