Architekt zasadil do horského prostředí dům inspirovaný stájemi

Architekt jeho vnitřní uspořádání přizpůsobil faktu, že stavbu bylo třeba vsadit do svahu, a tak hlavní obytný prostor vložil do příjemně světlého a vzdušného podkroví, jež má otevřený plán. Právě zde je obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyní a právě odtud je také nejkrásnější výhled do okolní přírody.