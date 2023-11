Luxusní i rafinovaná Semlerova rezidence v Plzni patří mezi přední evropské památky moderní architektury

V témže roce začalo plánování vestavby interiéru. To ale bylo původně plánováno v nedalekém domě č. p. 19, kde měla sídlo firma Semlerových - a také tam žil Oskarův bratr Hugo s rodinou. Ukázalo se ale, že realizace zmíněného záměru by přinášela velké technické i administrativní problémy, a bylo tedy třeba hledat jiné řešení.

Vestavba byla dokončena v roce 1934, v témže roce se do domu rodina nastěhovala. O pět let později ale musela kvůli svému židovskému původu odejít do exilu.