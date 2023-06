To nejlepší z moderny. Továrník Schminke postavil kousek za českými hranicemi vilu připomínající parník

V té době šlo o velmi moderní obytnou budovu, funkční a extravagantní zároveň, vymykající se tehdejším představám o rodinném bydlení. Nechal si ji postavit bohatý továrník Fritz Schminke. „Byl to podnikatel s těstovinami, vyráběl nudle v továrně hned vedle domu,“ ukazuje za vilu, kde se tyčí monstrum fabriky postupně zvětšované do dnešních rozměrů.

Architekt tedy navrhl prostory, které mají lehce omyvatelné podlahy, v domě jsou jednoduché malé koupelny, otevřené prostory pro každodenní dění a skromné pokojíky na spaní. Jak naše průvodkyně zmiňuje, je tomu skoro přesně 90 let, co se sem rodina přestěhovala.

„A proč jsou tady okna tak nízko? To je jednoduché, protože děti si je samy mohly otevřít, vylézt z nich do zahrady, a pak zase vlézt zpět,“ vysvětluje Bojarynová, čím se malý Harald, Gertraude, Erika a Helga bavili.

Prostor kuchyně je promyšlený do detailů tak, aby měla hospodyňka co nejvíce věcí po ruce a šetřila kroky i čas. Šetří se i s místem, nádoby na koření, mouku či cukr jsou vestavěné do zdi. „Byla to velmi moderní myšlenka, pomáhala ženě v domácnosti, aby měla víc času pro sebe a pro rodinu,“ dodává naše průvodkyně.