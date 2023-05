V Praze vyroste poslední dům Adolfa Loose

Domek by měl být dokončen už příští rok. Muzeum pro něj uvolnilo pozemek na Letné, základy už jsou hotové. Příští týden Ksandr s mnoha význačnými hosty „poklepe na základní trám“, a to v rámci konference Iconic Houses.

Revolucionář mezi architekty udržoval s klienty co nejužší vztah, což občas vyústilo v to, že s rodinou přímo bydlel. S Mül­lerem se seznámil v Plzni, když pracoval na interiérech dnes hojně navštěvovaných bytů.

Mezinárodní konference Iconic Houses vůbec poprvé v historii zavede do Česka stovku špičkových zahraničních kurátorů, aby jim představila téměř dvě desítky domů – zástupců architektonické moderny a avantgardy, z nichž dvanáct patří do prestižní sítě Iconic Houses. Domy fungují jako muzea, jako např. Müllerova vila v Praze nebo vila Tugendhat v Brně. Síť, kterou založila v roce 2012 nizozemská kulturní manažerka Natascha Drabbeová, sdružuje téměř 200 výjimečných staveb po celém světě (Fallingwater House od Franka L. Wrighta, rodinný dům Miese van der Rohe nebo Casa Milà od Antonia Gaudího). Přednášková část konference se koná 22. a 23. května v Národní technické knihovně v Praze a je přístupná veřejnosti. Vstupenky jsou v prodeji na stránkách:

„Jedná se o maketu, která by měla stát minimálně deset let. Stane se muzejním exponátem jedna ku jedné, bez zavedené vody a odpadů, zato s funkčními elektrickými rozvody. Zatím jsme na částce jeden a půl milionu. Loos zanechal rozličné plány, pokyny a záznamy, studenti fakulty architektury odvedli úžasnou práci,“ uvedl Ksandr.

Konstrukce má řadu specifik. Studenti se nejprve zabývali venkovní podobou, potom rekonstruovali vnitřní uspořádání prostoru. „Když se na mě Karel Ksandr obrátil, napadlo mě, že by bylo ideální to zadat jako školní projekt. Vybraní studenti se tak ponořili hlouběji do povahy Adolfa Loose. Byla to často detektivní práce,“ upřesňuje Václav Girsa, vedoucí Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT.