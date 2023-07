Za nenápadnou fasádou tohoto domu čeká návštěvníka překvapení

Na hodně úzkém pozemku ve městě Mérida stával dům, s nímž ale už majitelé nebyli spokojeni, a tak si přáli na jeho místě postavit nový. Architekti jim proto navrhli stavbu, která se ukrývá za úmyslně anonymní fasádou. Hosté jsou pak o to více překvapení tím, kam vstoupí.

Dům nabízí užitnou plochu 112 m2, kterou architekti rozdělili do dvou podlaží. Přízemí je propojeno do jednoho prostoru a rozděleno jen pomocí nábytku na tři funkční zóny - obývací, jídelní a kuchyňskou s ostrůvkem. Celé je pak opticky sjednoceno teracovou podlahou.

Dobrým nápadem bylo rovněž využití prostoru pod schodištěm, kde jsou úložné prostory v podobě skříněk. Po samotných schodech vede cesta do soukromé části domu, jež je umístěna do horního podlaží. Zde jsou dvě ložnice, do nichž se vstupuje ze společné chodby.