Jak mít příjemné klima i v parných dnech

Podle potřeby je přemístíme z jedné místnosti do druhé. Rozdělují se do tří základních výkonů chlazení, na maximální výkon fungují zhruba od 10 do 40 m2. Stačí na nich nastavit preferovanou teplotu, dotykově i na dálku. Moderní varianty zapojíme do systému chytré domácnosti a spravujeme přes aplikace a hlasové pokyny stejně jako u split klimatizací.