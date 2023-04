Střecha není jen krytina. Důležité je i zateplení

Než se pustíte do realizace nové střechy, musíte mít jasno nejen v tom, jakou střešní krytinu použijete, ale také ve skladbě střešního pláště. Zvláštní pozornost si přitom zaslouží tepelná izolace. Životnost současných střešních krytin se počítá na vyšší desítky let, mnohé střechy vydrží i více než 100 let.