Renovace domu umí snížit náklady na energie

Pokud by byl dům v původním stavu, obyvatelé by dnes za energie platili více než 180 000 Kč ročně. Díky celkové renovaci včetně zateplení jim cena za rok 2022 naroste, ovšem pouze na předpokládaných 20 000 Kč ročně.

Před 10 lety se návratnost investice bez dotace pohybovala okolo 20 let, s dotací poté vycházela na necelých 15 let. Nové ceny energií ovšem vyletěly strmě vzhůru, a i po vládním zastropování jsou 2,5× vyšší než předloni. I přes nárůst cen stavebních materiálů a ceny práce se doba návratnosti významně zkrátila. Při započtení dotace z programu Nová zelená úsporám se investice běžně navrátí do 10 let, často i dříve. To je 5× kratší doba, než je běžná životnost opatření.