Jaké typy klimatizací se hodí do domácnosti?

Pokud jste si pořídili, nebo si plánujete pořídit fotovoltaickou elektrárnu (FVE) , pak se vyplatí jedním dechem přemýšlet také o pořízení klimatizace. Protože pokud existuje zařízení, které lze v horkých slunných dnech díky FVE provozovat takřka zadarmo, je to právě klimatizace. Je to až skoro paradox - využíváte sluneční energii na to, abyste ochladili interiér ohřívaný právě sluncem. Připomeňme si, jaké typy klimatizací se do domácnosti hodí.

Foto: PRE Klimatizace jsou velice elegantním způsobem, jak čelit horkům, zejména, pokud mohou jako zdroj energie používat tu, kterou vyrobily fotovoltaické panely.

Článek „Klimatizace toho teď umí daleko víc než dřív a jsou mnohem dostupnější. Díky tomu už nejsou jen doménou kancelářských budov nebo obchodních center. Lidé si je stále častěji instalují i do svých bytů a rodinných domů," říká Martin Křenek z Centra služeb PRE. Nejjednodušším a také zpravidla nejúspornějším řešením, které lze pořídit i do menšího panelákového bytu, je mobilní klimatizace. Její největší předností je možnost přemístit ji přesně tam, kde je jí právě nejvíce zapotřebí. Mobilní klimatizace jsou také elegantní volbou v situaci, kdy nemůžete z jakýchkoli důvodů udělat zásahy do stěn (například bydlíte v pronájmu), anebo nemáte možnost umístit do exteriéru venkovní jednotku, což budete potřebovat v případě, že se rozhodnete pro stacionární klimatizaci. Stacionární klimatizace mají vyšší výkon Kdo se nemusí na nic ohlížet a má možnost připevnit si doma vnitřní klimatizační jednotku i má venku místo na venkovní, nemusí nad ničím dál váhat a stacionární klimatizace by pro něj měla být jasnou volbou. Tepelná čerpadla nevyužívají k topení jen venkovní vzduch. Víte, na jakém principu fungují ostatní druhy? Tipy a trendy „Pokud bydlíme například v bytovém domě, kde je vytápění řešeno centrálně, máme slunný a v létě přehřátý byt, je klimatizace v podstatě jedinou možností, jak si teplotu v bytě snížit. Pořizovací náklady pevné (vestavné) klimatizace jsou v porovnání s mobilní samozřejmě vyšší a instalace je složitější, výsledné chlazení je ale daleko efektivnější, odvod kondenzátu je vyřešený a také hluk v místnosti je mnohem nižší. To, co je na klimatizaci nejhlučnější, je ventilátor s kompresorem, které jsou u pevných klimatizací umístěny ve venkovní jednotce," vypočítává hlavní výhody stacionárních klimatizací Vladimír Macháček ze společnosti Daikin. Foto: Daikin Klimatizace Prefera je navržena tak, aby ji bylo možné využívat i jako hlavní zdroj tepla v domácnosti. V jejich prospěch hovoří ovšem nejenom vyšší výkon a tišší provoz, ale i skutečnost, že nabízejí více funkcí a pohodlí. V minulosti byla doporučována ještě varianta tzv. multisplitových jednotek, které umožňují připojení více vnitřních jednotek k jedné venkovní. V současnosti je tento systém doporučován pouze pro domácnosti, kde není možné instalovat více venkovních jednotek a přitom je potřeba mít v interiéru více vnitřních jednotek. Základní nevýhodou multisplitů je skutečnost, že v případě poruchy pak nefunguje žádná jednotka v celém domě. Mnohem bezpečnější je proto volit klasické splitové klimatizace, u nichž jedna venkovní jednotka obsluhuje právě jednu vnitřní. Podle čeho vybírat Při výběru si nejdříve položte otázku, co od klimatizace očekáváte a jak často i kde ji budete používat. „Primárním impulzem bývá samozřejmě v létě ochladit domácnost, což zvládnou základní modely. Ovšem současná řešení, na která při výběru také narazíte, umějí i vytápět, protože v principu jsou klimatizace tepelná čerpadla vzduch-vzduch a nabízejí tepelný komfort celoročně," říká Radek Vanduch, hlavní technik společnosti Panasonic Heating & Cooling Solutions. Foto: Panasonic Rezidenční klimatizace Etherea je vybavena technologií nanoe X, která umí mimo jiné eliminovat pyly či bakterie s úspěšností až 99,9 % a zvládne zlikvidovat i tabákový kouř. Moderní špičkové klimatizace se neomezují pouze na ochlazování či ohřev vzduchu, ale jsou schopné ho zároveň i velice účinně čistit. Na trhu lze tak objevit modely, které dokážou zlikvidovat i pyly a bakterie a rovněž si poradí s tabákovým kouřem. Ten, kdo uvažuje zároveň o pořízení čističky vzduchu, může si takto vystačit jen s jedním zařízením, a ušetřit tak nejenom peníze, ale i místo v domácnosti. Na klimatizaci s dotací Za určitých podmínek lze na klimatizaci získat dokonce i státní dotaci z programu Nová zelená úsporám, a to až do výše 60 tisíc korun pro rodinné domy a 18 tisíc korun pro bytové jednotky. Jde ovšem o případy, kdy je klimatizace navržena na celoroční používání, bude nahrazovat tepelné čerpadlo vzduchu-vzduch a bude v domácnosti sloužit jako jediný zdroj vytápění.