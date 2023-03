Víte, jak efektivně šetřit vodou?

Vybavení koupelny a moderní technologie pomohou v šetrném přístupu k nakládání s vodou. Je to ale i o našich návycích. Třeba dát přednost sprchování před koupelí.

Také nenechávat téct vodu zbytečně. Ať už si čistíme zuby, nebo myjeme vlasy. Nezdá se to, ale i za krátkou dobu proteče zbytečně velké množství vody. Kontrolujte rovněž pravidelně své vybavení. Ať už jsou to baterie, toaleta nebo domácí spotřebiče, dbejte na to, aby neprotékaly.