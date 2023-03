Kdy je čas na odzimování bazénu? Právě teď

Odzimování bazénu není zase až taková věda, je ovšem potřeba dodržet všechny kroky, aby v něm i v nadcházející sezoně byla voda čistá a zdravotně nezávadná.

Samozřejmě si lze na tuto práci sjednat odbornou firmu. Tím ušetříte čas, starosti, a navíc budete mít jistotu, že příprava na léto proběhne bez chyby. Nemáte-li však na bazénu instalovány žádné nadstandardní technologie, jako např. úpravu vody, protiproud, ohřev apod., zvládnete to bezpochyby sami.

Pokud jste bazén po létě vypustili po odtokovou trysku, dali do vody zazimovač proti tvorbě řas a zakryli jej plachtou, bude vám s nejvyšší pravděpodobností stačit jej nyní jen důkladně vyčistit. Pokud jste v bazénu vodu nechali a zůstal přes zimu odkrytý, bude třeba jej nejprve vypustit.

Na čištění použijte speciální, k tomuto účelu určený, přípravek a kartáč s plastovými štětinkami (pozor při drhnutí na to, abyste neprotrhli fólii). Očištěné plochy důkladně opláchněte vodou. Pomocí dnové síťky odstraňte z vody a dna bazénu hrubé nečistoty. Plovoucí nečistoty posbírejte z hladiny bazénu pomocí hladinové síťky na teleskopické tyči.

Zapojte filtraci a ohřev

Podle návodu připojte filtraci a, máte-li, připojte také systém na ohřev vody.

Překontrolujte a dotáhněte veškeré spoje, aby nikde neunikala voda. „Většina bazénů je dnes už vybavena výkonnými pískovými filtracemi. Pro udržení jejich správného čistícího výkonu je ale vhodné speciální pískovou náplň každé dva roky vyměnit. Takže, pokud jste to loni ani předloni neudělali, je nyní ta správná chvíle,“ doporučuje Bohdan Bláha ze společnosti Mountfield.

Náplně filtrací, stejně jako přípravky na údržbu bazénové vody a testery, lze zakoupit v obchodech, které se specializují na prodej bazénů a příslušenství.

Začněte napouštět

Máte-li bazén čistý a vypláchnutý, můžete do něj začít napouštět vodu, a to až do úrovně středu přítokového otvoru skimmeru. Zapněte filtrační okruh a obsah bazénu nechte filtrovat minimálně 24 hodin. Poté vysajte dno a očistěte stěny pomocí bazénového vysavače.

Foto: Mountfield Bazénovou chemii raději pořizujte jen u specializovaných prodejců. Produkty neznámých výrobců mohou ve vodě nadělat zbytečné škody, jejichž odstranění bude stát jen peníze a čas

Čas na trochu alchymie

Aby si voda v bazénu uchovávala neustále svou kvalitu, je třeba ji nyní upravit. Pomocí testeru změřte její tvrdost. „Ideální hodnoty jsou v rozmezí 6,8–7,2 pH. Pokud je pH nižší, přidejte přípravek s označením pH+, pokud je pH vyšší, přidejte pH-. Vše je k dostání v podobě granulek, které se ve vodě rozpustí a vyrovnají pH do potřebných hodnot. Pokud by hodnoty pH nebyly v pořádku, nezareagovala by správně bazénová chemie a voda by vám zezelenala,“ vysvětluje David Benda ze společnosti Hornbach. Obdobným způsobem změřte pomocí testeru alkalitu vody a rovněž ji upravte na doporučovanou hodnotu.

Pak už jen stačí přidat do bazénu chlórové tablety. Existují dva druhy:

chlorové tablety – obsahují pouze chlor a po jejich použití je třeba často kontrolovat hodnotu pH vody v bazénu.

kombinované tablety – obsahují chlor, ustalují pH v té správné hodnotě a také vločkují nečistoty, tzn. změní například prach na vločky, které pak snadno vysajete.

Nyní je třeba počkat 24 hodin a změřit koncentraci volného chloru pomocí kapkového testeru pro pH i Cl. Podle naměřených hodnot (obsah chloru by neměl být vyšší než 0,3 mg/l) aplikujte chlorovou tabletu do plovoucího dávkovače nebo do tzv. chlorátoru umístěného u pískové filtrace. V případě „slaného“ bazénu dosypte rovněž potřebné množství soli a zapněte salinátor.

Rada na závěr: Při výběru přípravků určených k odzimování (a vůbec k péči o bazénovou vodu po celou sezonu) volte jen prověřené značky s potřebnými hygienickými a zdravotními atesty.

Foto: Hornbach Pomůcky pro odzimování bazénu: 1 testery, 2 síťka, 3 přípravek na čištění stěn, 4 chlorová dezinfekce, 5 bazénový vysavač, 6 filtrace, 7 plovák na chlor