Dvojice hadů svírající nenápadnou budovu nabízí místo nejen k přátelskému posezení

Na hranici mezi klidnou a živou čtvrtí japonské Saitamy stojí dům se čtvercovým půdorysem, který by sám o sobě asi málokoho upoutal. Pokud by ovšem neměl dva ochozy, které jej ozvláštňují a působí dojmem, jako by celou stavbu nazvanou Enhako ovíjela vlnící se těla dvou hadů. Jejími autory jsou architekti z tamního ateliéru Organic Design. Zvlněné ochozy jsou určené k posezení místních a k přátelskému povídání a probírání novinek.

Foto: Yukinori Okamura Nenápadnou budovu ozvláštňují ochozy ve tvaru dvojice hadů, kteří jako by ji obtáčeli a svírali.