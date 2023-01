V Japonsku je novým trendem bydlení bez koupelen

Spousta vyznavačů trendu vlastnictví co nejmenšího počtu věcí právě v kontrastu s tím zaplňuje takto vzniklá „prázdná“ místa ve svém životě o to čilejší interakcí s ostatními lidmi. K té nacházejí příležitost například na plovárnách či v posilovnách a dalších zařízeních, jichž je v zemi k dispozici spousta a kde je možné se pohodlně vysprchovat.

Jedním z lidí, kteří si radosti spojené s vlastnictvím koupelny v bytě ochotně odřeknou, je 27letý Šin Noguči, jenž pracuje v architektonické společnosti v Tokiu. Na počátku loňského roku se přestěhoval do 40 let starého bytu, který si v japonské metropoli našel. A vůbec mu nevadilo, že jeho domov bude postrádat vanu.

Noguči to odtud do práce nemá daleko, k přepravě mu stačí jízdní kolo. Když si byt bez vany vybíral, nebylo ovšem jeho cílem ušetřit. Chce jen zkrátka žít prostě. „Mým cílem bylo bydlet v prostoru s co nejmenším odpadem a vybírat si jen věci, které se mi líbí. Prostor s osmi rohožemi, který teď mám, je pro mě tak akorát, a je to nejpohodlnější místo pro život,“ řekl webu Nikkei Asia.