Dům, který byste si rádi vyfotili. Trvale žít by v něm ale asi zvládl málokdo

Sam Cox je ovšem umělec, a tak obyčejné čmárání povýšil na něco výjimečného, co na první pohled zaujme – někoho vyděsí, jiného nadchne. Svými kresbičkami pokryl totiž doslova každý centimetr povrchu dvanáctipokojového domu v městečku Tenterden, v anglickém hrabství Kent.

„Byla to vždycky trocha kreslení, pak uděláte fotku, zase něco přikreslíte, uděláte další fotku a nakonec se vám z toho sama poskládá animace zachycující všechny kresby. Každá část měla být trochu jiná, každá místnost měla mít jiné téma, takhle jsem to zkrátka chtěl a byla to nádherná práce,“ pochvaluje si Sam.