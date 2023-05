Domky na stromě, ale bez stromu: Architekti vymysleli roztomilé chatky ladící s okolními lesy

Rekreační přírodní resort nazvaný Youna je určen do prostředí zatím blíže nespecifikovaného koutu Alp. Milánský atelier Peter Pichler Architecture dostal za úkol vytvořit koncept ubytovacích objektů, které budou hezky zapadat do krajiny. Architekti je pojali jako domky na stromě, ovšem bez stromu.

Domky jsou zabalené do dřevěného exoskeletu, který nejenomže zpevňuje kostru každé stavby, ale zároveň umožňuje vytvořit modulární dispozici interiéru. U domků je tak možné zvolit si počet podlaží, určit, co bude vnitřní a co už venkovní prostor, které stěny budou plné a které prosklené atd.