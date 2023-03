Inženýr postavil vzdušný zámek z kontejnerů. Jeho dům na stromě zaujme na první pohled

„Tím, že jsem začínal s novým podnikáním, jsem chtěl vytvořit funkční design, který by byl vlajkovou lodí mezi domy na stromech a který by upoutával pozornost. Na farmě používáme přepravní kontejnery jako skladiště, a tak mě napadlo, že by mě jako inženýra určitě bavilo navrhnout dům na stromě z velkých boxů. Zatímco ostatní se tážou po tom, zda je využití přepravních kontejnerů na stavbu domu výhodné z hlediska nákladů, já chtěl navrhnout něco, co by jinak postavit nešlo a zároveň co by bylo velice pohodlné,“ svěřil se Steve Novinkám.