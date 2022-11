Bílé střechy mohou pomoci se snižováním teploty ve městech

„Spolupracujeme s veřejnými subjekty, jako je Městský plánovací úřad Barcelony. Ty nabízejí možnost zvýšení množství zelených ploch a natírání střech na bílo podporují. Zatím se ale nic neděje, přestože jde o ‚nízkonákladové‘ strategie. A podle našich předpovědí by to ve městě, jako je Barcelona, ​​fungovalo ještě lépe než zvětšování zelených ploch. Naše predikční modely detekují větší účinnost při snižování teploty s bílou barvou než s více zelenými plochami,“ říká Ventura.

„Myslím, že je to výborný nápad. My lidé ve velkých městech opravdu hodně trpíme, hlavně v létě. Já bych to udělal určitě. A opravdu doufám, že to udělá každý. A navíc jsem přesvědčen, že takto můžeme ušetřit i spoustu peněz za energie, což je také dobré z hlediska globálního oteplování,“ uzavírá.