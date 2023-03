Kvůli vysokým nájmům se muž rozhodl strávit následující rok života v kontejneru na odpad

Osmadvacetiletý umělec Harrison Marshall bydlí v příbytku, který by si za normálních okolností nikdy nevybral. Situace s nájemním bydlením v Londýně je ovšem složitá.

„Pracoval jsem v zahraničí a když jsem se přistěhoval zpět do Londýna, musel jsem se pustit do té tolik obávané honby za bydlením. A jak to bylo v případě tisíců lidí po celém městě a po celé zemi, zjistil jsem i já, že se ceny zbláznily. Nájem byl prostě šílený. A i kdybych našel něco v mé cenové hladině, tak by ten pokoj hledalo dalších asi 100 lidí,“ svěřil se Harrison Marshall agentuře Reuters.

Podle webu SpareRoom průměrná cena za pokoj v Londýně ve čtvrtém kvartálu loňského roku činila 935 liber (necelých 25 tisíc korun) za měsíc, což je o 22 % více, než kolik Londýňané platili v roce 2021.

Nakonec se usadil na malém pozemku na jihu Londýna, v Bermodsey. Pořídil si nákladní kontejner se šikmými stranami a délkou něco přes sedm metrů. Je to ten typ nádoby, které se používají například na staveništi k odvozu suti či v ulicích k odvozu velkoobjemového odpadu.

Kontejner byl původně shora otevřený, což Harrisonovi umožnilo vytvořit mu vtipně vyhlížející zaizolovanou nástavbu s obloukovou vyklenutou střechou. Boční strany se zdvihají vzhůru pod stejným úhlem jako stěny kontejneru. Při troše fantazie lze jeho domov připodobnit k velkému kousku pizzy, který někdo zapíchl špičkou do země.

Harisson do těla samotného kontejneru nijak nezasahoval, nevyřezával do něj žádné otvory apod. Proto do svého domu vstupuje po krátkém žebříku, aby se tak dostal přes kovový okraj. Interiér pak působí při pohledu zevnitř větším dojmem, než by kolemjdoucí zvenčí očekával.

Mladý muž jej rozdělil do dvou výškových úrovní, přičemž loft zabírá ložnice s širokým lůžkem. Spodek slouží jako kuchyňka, ale i hlavní obytný prostor.

Foto: Reuters Kvůli vysokým cenám za nájem se Brit rozhodl žít v minidomečku, který vytvořil nástavbou nad kontejner.

Foto: Reuters Svým činem chce Harrison Marshall upozorňovat na extrémní stav nájemního bydlení ve městě a v celé zemi.

Výhodou je, že vytvoření tohoto příbytku stálo Harrisona 4000 liber (106 tisíc korun) a pravidelný nájem pak činí už přijatelných 50 liber (1326 korun). „Jak můžete vidět, mám tu malinkou ledničku. Moc se do ní nevejde… Teď mám konečně elektřinu, takže můžu vařit, mám tu topení. Je tu i odvlhčovač, protože kondenzace vlhkosti začala být trochu problém. A co se týče toalety, mám přenosné WC na rohu pozemku,“ říká. Když se ale potřebuje vysprchovat, musí tak učinit v zaměstnání anebo si zaskočit do fitka.

Harrison se do svého provizorního příbytku nastěhoval na počátku roku a plánuje v něm strávit minimálně celý tento rok. Svým stylem bydlení chce upozornit na horentní ceny nájmů ve městě a v celé zemi. I proto na kontejner umístil nápis Skip house (Dům v kontejneru). „Nikdo by neměl bydlet v kontejneru,“ tvrdí.

Jakkoli nepříjemné situaci musí Harrison čelit, na jednu věc má ale určitě štěstí. A to jsou sousedé. „Někteří lidé mi přinesli teplé jídlo, doma uvařené. To bylo tak hezké,“ pochválil si v rozhovoru pro britský bulvární web The Sun.

Foto: Reuters Britský umělec chce žít rok v kontejneru.

