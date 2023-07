Víte, že pomocí tepelného čerpadla můžete svůj domov také ochlazovat?

Ten, kdo plánuje rekonstrukci nebo novou stavbu, a není si jistý tím, zda si v domě nechat instalovat také tepelné čerpadlo, ale už tuší, že bude potřebovat interiér v létě nějak chladit, měl by o jeho pořízení o to spíš uvažovat. Jak vysvětlují odborníci, tepelné čerpadlo má v porovnání s klimatizací jednu velkou výhodu. Jeho jeden systém ochlazuje všude tam, kde v zimě topí. To je proti klimatizaci rozdíl, neboť u ní je obvykle třeba pořizovat pro každou přes den častěji obývanou místnost jednu jednotku. Plus, v některých rodinách bývá nezbytností i jednotka v ložnici (například tam, kde jsou ložnice v podkroví).