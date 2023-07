Jak se starat o psy v horkých letních dnech a co dělat při přehřátí

V případě, že u psa pozorujete některé z výše uvedených příznaků, neprodleně jej umístěte na co nejchladnější místo a položte ho tak, aby měl hlavu výš než zbytek těla. Poté začněte s ochlazováním, avšak pozvolným a nikdy ne ledovou vodou. Na vnitřní stranu stehen a na třísla mu vložte mokrý ručník nebo zabalené kostky ledu a pomalu jej vlažnou nebo chladnou vodou namáčejte či polévejte v oblasti tlapek, břicha, hlavy a již zmíněných třísel. Nikdy ho celého nepolévejte nebo neponořujte do ledové vody. Pokud zvládne pes pít, po menších dávkách mu nabízejte chladnou vodu. Poté jej zabaleného do mokrého ručníku neprodleně dovezte k veterináři.