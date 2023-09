Zoe Saldana ze snímku Avatar nabídla k prodeji svůj dům v Beverly Hills

Dům je ukryt v hlídané oblasti Hidden Valley Estates, neboť herečka toužila nejenom po soukromí, ale také po bezpečí. Na to ostatně hleděla i při zařizování svého domu. Na toto téma se rozpovídala v roce 2019 pro web Architectural Digest , kde mj. zmínila, že chtěla pro své tehdy tři malé syny Zena, Cye a Bowieho vytvořit místo, kde by se nemuseli cítit omezovaní.

Dům nyní ovšem herečka nabízí k prodeji, a to za 16,5 milionu dolarů, tedy zhruba 378 milionů korun. Jak připomíná web časopisu People, v roce 2016 jej přitom kupovala za 8,7 milionu dolarů, což je cca 200 milionů korun. Pokud by se ovšem našel zájemce, který by si přál nemovitost pouze pronajmout, není ani tato možnost vyloučena, měsíční nájem by pak činil v přepočtu něco přes milion korun.