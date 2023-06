Režisérka Adéla Stodolová v bytě s pavlačí propojuje moderní prvky se starožitnými

V kuchyni režisérky Adély Laštovkové Stodolové to vypadalo jako v malém květinářství – bylo krátce po premiéře hry Krajina 0 v Divadle Na Fidlovačce, kam ze svého pražského bytu na Vinohradech chodívá ráda pěšky. A koho by napadlo, že bydlí v tichém prostředí s výhledem do dvora a s lavičkou pod starým kaštanem.

Foto: Petr Horník, Právo Navštívili jsme herečku a režisérku Adélu Stodolovou.